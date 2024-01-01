Предпринимателей в Перми могут обязать платить за ливневую канализацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти планируют установить для бизнеса тариф на водоотведение поверхностных сточных вод. Такое ноу-хау позволит городу расширить возможности по содержанию сетей, считают чиновники. Это также поможет финансировать затраты на реконструкцию и строительство новых объектов системы ливневой канализации за счёт инвестиционной надбавки к тарифу.

Такое предложение на заседании городской думы озвучил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин, отчитываясь о реализации мероприятий по обеспечению нормативного состояния и модернизации системы ливневой канализации.

Чиновник пояснил, что этот вопрос сейчас прорабатывается, и специалисты проверяют наличие федеральных программ и возможность участия в них.

По словам Субботина, первоначально требуется определиться с тарифом, затем начнётся работа по заключению договоров.

«Это точно не коснётся жителей многоквартирных домов, договоры будут заключаться с торговыми центрами, предприятиями, с представителями бизнеса», — пообещал замглавы администрации.

Напомним, на том же заседании думы Субботин заявил, что на содержание, модернизацию и строительство новых объектов ливневой канализации в городе может потребоваться порядка 116 млрд руб.

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