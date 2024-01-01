В Перми на развитие сети ливневой канализации может потребоваться 116 млрд рублей В эту сумму чиновники оценили модернизацию и постройку новых объектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы, которое состоялось сегодня, заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин заявил, что на содержание, модернизацию и строительство новых объектов ливневой канализации в городе может потребоваться порядка 116 млрд руб.

Чиновник пояснил, что ливневая канализация на сегодняшний день представлена фрагментарно, а значительная доля сетей — бесхозная. Сейчас, по информации Субботина, в мэрии прорабатывают вопрос о поиске денег на реконструкцию сети. В настоящее время потребность в финансировании на содержание сетей составляет около 225 млн руб., а 116 млрд руб. — это планируемая сумма капитальных вложений в перспективное развитие сети ливневой канализации до 2034 года.

В 2023 году содержание ливнёвки обошлось в 69,7 млн руб., а в текущем году городские власти намерены обследовать не менее 22 км сетей, а также прочистить 8,7 км сетей, отремонтировать 500 колодцев и освободить от мусора камеры на 14 очистных сооружениях. Кроме того, в планах текущие технические работы на двух очистных сооружениях. Для этого запланировано 95,2 млн руб. Всего на сегодняшний день общая протяженность сети ливневой канализации города составляет около 444,6 км.

В перспективе чиновники мэрии намерены реконструировать около 50 км существующих сетей и 13 очистных сооружений, а также построить 80 км новых сетей и 26 очистных сооружений.

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