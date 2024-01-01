Зарина Ситдикова Из Прикамья в Узбекистан с начала года было экспортировано более 800 кубометров леса За границу отправлены партии оцилиндрованного бревна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 24 июня текущего года из Прикамья в Республику Узбекистан экспортировано 836 кубометров древесного строительного материала. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как отметили в надзорном органе, 24 июня в Прикамье был проведён осмотр 41 кубометра оцилиндрованного бревна, предназначенного для вывоза в Среднюю Азию.

Отобранные образцы древесного материала были переданы для исследований в Пермский филиал Всероссийского центра карантина растений. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие вредных организмов. Лесоматериал из Прикамья показал соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что в Пермском крае в пять раз вырос экспорт берёзового шпона в Китай и Турцию.

Как писал «Новый компаньон», за семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза, прежде всего, за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены разные регионы РФ, в том числе Пермский край.

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