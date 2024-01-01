Губернатор Пермского края принял участие в Совете регионов России и Узбекистана Заседание провели главы двух государств Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое прошло в Ташкенте под председательством президента РФ Владимира Путина и главы Республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил Владимир Путин, регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса отношений.

«В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнёрство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает всё больше участников», – цитирует президента России пресс-служба губернатора.

Глава Узбекистана обратил внимание на то, что за семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза.

«Самое главное, качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе наши основные партнёры — Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский край, Башкортостан и многие-многие другие», – сообщил президент Республики Узбекистан.

В своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добавил, что между Прикамьем и Республикой сложились конструктивные партнёрские отношения в различных сферах. За последние годы регион принял участие в международном форуме «ИННОПРОМ. Центральная Азия», выставке Oil&Gas и других мероприятиях, проходивших на территории Узбекистана. Это позволило 68 пермским компаниям найти новых партнёров в Средней Азии, ещё 20 компаний сегодня имеют совместные производства и дочерние подразделения на территории Республики.

В этом году по итогам взаимных бизнес-миссий региона и Узбекистана началась подготовка дорожной карты по промышленной кооперации между предприятиями Пермского края и бизнесом Республики Узбекистан. Документ планируется подписать в октябре на площадке Международного газового форума в Санкт-Петербурге.

Учитывая экономическую специализацию и научно-образовательный потенциал Прикамья, определено, что ключевыми для взаимодействия с Пермским краем станут Кашкадарьинская и Бухарская области. В апреле 2024 года делегации пермских вузов и Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» посетили Узбекистан и подписали соглашения о сотрудничестве в сферах медицины, фармации, нефтедобычи и педагогики.

Накануне встречи в Узбекистане Пермский край посетил министр энергетики Республики Журабек Мирзамахмудов. Стороны обсудили взаимодействие узбекских промышленников с пермскими компаниями нефтегазового сектора, в том числе в области двигателестроения и производства насосного оборудования.

По данным пресс-службы губернатора, выстраивание диалога с зарубежными партнёрами Пермский край осуществляет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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