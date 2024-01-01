Зарина Ситдикова В Пермском крае в пять раз вырос экспорт берёзового шпона в Китай и Турцию За пять месяцев за границу было отправлено свыше 1,3 тысяч кубометров материала Поделиться Твитнуть

В этом году из Прикамья почти в пять раз вырос экспорт берёзового шпона в Китай и Турцию. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации ведомства, с 1 января по 6 июня из региона за рубеж было экспортировано 1315 кубометров берёзового шпона. Это в 4,8 раза выше аналогичного периода 2023 года — тогда в указанных направлениях было вывезено 275 кубометров древесного материала.

Как отметили в надзорном органе, 6 июня в Прикамье был проведён досмотр 35 кубометров берёзового шпона, предназначенного для вывоза в Турцию. Инспекция показала, что древесная продукция не заражена вредителями и соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра. Высокое качество материала подтверждено экспертным заключением Пермского филиала Всероссийского центра карантина растений.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что доходы от использования лесов в Пермском крае по итогам первого квартала 2024 года выросли на 44,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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