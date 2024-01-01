Доходы от использования лесов в Пермском крае выросли на 45% За первый квартал регион заработал 772 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доходы от использования лесов в Пермском крае по итогам первого квартала 2024 года выросли на 44,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За три месяца регион заработал 772 млн руб. Это первый результат среди территорий Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в организации лесучёта России «Рослесинфорг».

«Более 344 млн руб. были направлены в федеральный бюджет, более 420 млн руб. остались на балансе региона, что почти на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил директор филиала Рослесинфорг «Поволжский леспроект» Павел Лебедев.

Он также отметил, что площадь лесных участков, находящихся в аренде в Прикамье, составляет более 6,3 млн га, то есть половину всего лесного фонда региона.

Рост доходов произошёл из-за увеличения поступлений платежей по договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных насаждений. Средства в бюджет поступают за счёт предоставления арендованных земель для заготовки древесины, разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, строительства, рекреационной деятельности.

Всего за три месяца 2024 года леса Приволжского федерального округа принесли в казну 2,5 млрд руб., а в целом по России — почти 19 млрд руб.





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