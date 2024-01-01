Зарина Ситдикова Пермский хоккейный клуб «Молот» покинули двое нападающих В составе команды остался капитан Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Пермский ХК «Молот» объявил о расставании с двумя нападающими команды Антоном Шенфельдом и Захаром Зиминовым. Клуб решил не продлевать контракты с форвардами.

По данным ХК, первый нападающий перешёл в «Молот» по ходу завершившегося сезона из новокузнецкого «Металлурга». За пермскую команду 30-летний хоккеист провёл 15 матчей, в которых набрал 7 (1+6) баллов за результативность.

Захар Зиминов пришёл в клуб в прошлом сезоне из ташкентского «Хумо». За это время 21-летний нападающий отыграл за «Молот» 24 матча, в которых набрал 4 (2+2) балла.

Ранее пермский клуб сообщил о том, что карьеру в Перми продолжит капитан команды Арсений Ерохин. 29-летний защитник провёл за «Молот» 39 матчей, в которых набрал 25 (5+20) баллов за результативность.

Перед стартом сезона 2024/25 «Молот» проведёт сборы в Перми. С 15 по 17 июля команда пройдёт углубленное медицинское обследование, после чего приступит к учебно-тренировочным занятиям на льду и земле.

Как уточняют в ХК, первые контрольные матчи команда проведёт 3 и 4 августа в Перми против «Олимпии», а также 11 августа против МХК «Молот».

С 17 по 19 августа в столице Пермского края состоится традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» (0+). Его участниками станут «Горняк-УГМК», «Зауралье», «Молот» и «Рубин».

Помимо этого, перед началом чемпионата «Молот» примет участие в турнире им. В.В. Шилова в Санкт-Петербурге (0+), который пройдёт 23–27 августа.

Напомним, в минувшем сезоне пермский хоккейный клуб «Молот» выиграл регулярный чемпионат ВХЛ. Однако после триумфальной победы команда выбыла из розыгрыша главного трофея лиги уже на первом этапе плей-офф.

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