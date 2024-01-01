В мэрии Перми открестились от идеи ликвидировать отходы на территории крематория Их будут утилизировать в специально отведённых местах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин опроверг информацию о возможной утилизации мусора и ртутьсодержащих ламп на территории крематория. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«На территории будущего крематория не будет установлено оборудование для демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации каких-либо других отходов», — заявил Соснин.

В городском департаменте ЖКХ рассказали, что обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, согласно российскому законодательству, осуществляется «Федеральным экологическим оператором», и юрлица должны заключать договор с оператором на передачу таких отходов.

В департаменте пояснили, что места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физлиц (собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах) организуются управляющими организациями, а для жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки — департаментом ЖКХ. Сейчас администрацией Перми организованы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по следующим адресам:

— ул. Закамская, 26 (с задней стороны административного здания);

— ул. Ленина, 34 (во дворе административного здания на контейнерной площадке, вход через арку со стороны ул. Ленина);

— ул. Щербакова, 24 (слева во дворе административного здания).





Напомним, сегодня в ходе обсуждения итогов работы мэрии по вывозу мусора заместитель главы администрации Игорь Субботин, отчитываясь о ликвидации несанкционированных свалок и утилизации ТКО, заявил , что после постройки городского крематория там может быть организовано уничтожение мусора. Подробности он не раскрыл.

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