В мэрии Перми открестились от идеи ликвидировать отходы на территории крематория
Их будут утилизировать в специально отведённых местах
Глава Перми Эдуард Соснин опроверг информацию о возможной утилизации мусора и ртутьсодержащих ламп на территории крематория. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.
«На территории будущего крематория не будет установлено оборудование для демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации каких-либо других отходов», — заявил Соснин.
В городском департаменте ЖКХ рассказали, что обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, согласно российскому законодательству, осуществляется «Федеральным экологическим оператором», и юрлица должны заключать договор с оператором на передачу таких отходов.
В департаменте пояснили, что места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физлиц (собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах) организуются управляющими организациями, а для жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки — департаментом ЖКХ. Сейчас администрацией Перми организованы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по следующим адресам:
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