Власти Перми предложили утилизировать мусор в крематории Технические подробности не раскрываются Поделиться Твитнуть

ПРО «ТКО»

В крематории, который городские власти намерены построить в Перми, могут начать утилизировать отходы. Об этом заявил на пленарном заседании Пермской городской думы 25 июня заместитель главы администрации Игорь Субботин, отчитываясь о ликвидации несанкционированных свалок и утилизации ТКО.

Чиновник рассказал, что в городе есть проблема вывоза и утилизации таких отходов, но после возведения городского крематория там может быть организовано уничтожение мусора. Подробности он не раскрыл.

По словам Субботина, на муниципальной земле сейчас выявлено 167 свалок. Их ликвидацию включили в план работ на 2024 год. К июню было ликвидировано пять свалок общим объёмом 900 тонн.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе стало известно, что строительством быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища Перми может заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО». Сообщалось, что проект будет реализовываться в несколько этапов с помощью механизма приоритетного инвестпроекта. Регоператор ТКО возведёт крематорий, а мэрия Перми предоставит земельный участок.

Первый этап власти хотят завершить в 2024-2025 годах. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

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