Зарина Ситдикова Участники «Битвы роботов» в Пермском крае поборются за 1,5 млн рублей Определён призовой фонд регионального чемпионата Поделиться Твитнуть

Победитель «Битвы роботов» в Прикамье получит 750 тыс. руб, ещё по 450 и 300 тыс. руб. достанется командам, который займут второе и третье места соответственно. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», регистрация на региональный чемпионат, который состоится в сентябре, завершилась 23 июня. Сейчас организаторы оценивают поступившие заявки. К участию в соревнованиях будут допущены 16 команд.

«Битва роботов» является одним из ключевых событий программы межрегиональной Лиги робототехники Пермского края. Она была создана по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина для развития технологических соревнований в регионе.

«Мы гордимся нашими ребятами и поддерживаем их стремление развиваться в этой области. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Пермского края робототехникой занимаются уже более 100 тыс. детей. Из сегодняшних школьников уже завтра вырастут инженеры, программисты, управленцы ИТ-компаний. Это те высококвалифицированные кадры, которые необходимы экономике будущего», — отметил губернатор.

Соревнования пройдут на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы будут наносить друг другу механический урон. Время каждого поединка составит три минуты, а жюри предстоит оценить степень нанесённого противниками ущерба и определить победителя. Точная дата и место проведения «Битвы роботов» Пермского края будут объявлены позднее.

Развитие и продвижение проектов в области роботизации проходят в регионе в рамках национального проекта «Цифровая экономика», запущенного в стране президентом России Владимиром Путиным.

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