Зарина Ситдикова До окончания приёма заявок на «Битву роботов» в Пермском крае остаётся два дня Организаторы продлили сроки регистрации на участие в соревновании Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края продлило сроки приёма заявок на участие в региональном чемпионате «Битва роботов» (0+), который состоится в сентябре. Зарегистрироваться на соревнование команды могут до 23 июня включительно через специальную форму на портале «Управляем вместе». Об этом сообщает региональное министерство информационного развития и связи.

По данным ведомства, в заявке нужно заполнить сведения о себе и роботе, указать название команды, девиз и её легенду, приложить фото участников и чертёж робота. При выборе конкурсантов организаторы оценят оригинальность оснащения конструкции, креативность легенды и опыт команды.

К соревнованиям допускаются изобретения весом не более 110 кг. Участниками могут стать команды до пяти человек из числа школьников, студентов и молодых инженеров. В состав могут входить жители регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Задача каждой команды-участника заключается в создании и конструировании робота, который в ходе соревнований под управлением разработчиков сможет одержать победу над соперниками в поединках… В очный этап соревнований пройдут не менее 16 команд», — пояснили организаторы.

Координатором соревнований выступает министерство информационного развития и связи Пермского края. За экспертное и техническое сопровождение отвечают пермские компании Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».

В краевом минсвязи отметили, что «Битва роботов» станет частью линейки межрегиональной Лиги робототехники Прикамья, созданную по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Развитие и продвижение проектов в области роботизации проходят в регионе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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