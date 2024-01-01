Зарина Ситдикова В сентябре в Перми пройдёт региональный турнир «Битва роботов» Соревнования состоятся в рамках Лиги робототехники Прикамья Поделиться Твитнуть

В сентябре этого года в Перми пройдёт региональный чемпионат «Битва роботов» (0+), в котором примут участие не менее 16 команд из Прикамья и других субъектов страны. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Будущий турнир является одним из ключевых событий Лиги робототехники Прикамья. Идея её создания принадлежит губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. По его мнению, соревнования в сфере информационных технологий позволяют детям развиваться в этой области.

«На сегодняшний день в образовательных учреждениях Пермского края робототехникой занимаются уже более 100 тыс. детей. Из сегодняшних школьников уже завтра вырастут инженеры, программисты, управленцы ИТ-компаний. Это те высококвалифицированные кадры, которые необходимы экономике будущего», — уверен глава региона.

Первым событием Лиги стал «Робототехнический фестиваль: в мире технологий», который прошёл в минувшие выходные в технопарке Morion Digital. Его участниками стали более 400 человек.

По данным организаторов, главная цель фестиваля — подготовить условия для создания инновационных продуктов со школьной скамьи, для приобщения к инженерной культуре, обучения навыкам работы в команде и воспитания соревновательного духа у молодёжи.

«Нам бы очень хотелось, чтобы за Пермью закрепился статус российской столицы робототехники, и у нас есть все возможности и полное право этот статус заслужить. Именно в Перми почти 10 лет назад, в 2015 году, прошла первая в нашей стране «Битва роботов», — сказал на открытии «Робототехнического фестиваля: в мире технологий» министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились также директор технопарка Morion Digital, президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров и полковник, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров.

В рамках фестиваля прошла выставка летательных аппаратов различного назначения. На ней был также представлен робот «Спартак» от компании «Веб Разработка», который в прошлом году на Международном инженерном чемпионате «Битва роботов» стал единственным устройством, использующим искусственный интеллект. Посетителям выставки показали сетчатый куб для дрон-баскетбола — игры, в которой, управляя квадрокоптером, необходимо как можно больше раз попасть им в кольцо.

Для участников фестиваля детский технопарк «Кванториум Фотоника» организовал мастер-классы, где школьники, студенты и их родители получили возможность сделать свои первые шаги в робототехнике и программировании. На фестивале также прошла серия образовательных лекций от ведущих специалистов отрасли и состоялись семинары по программированию с участием экспертов.

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