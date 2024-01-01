В Пермском крае «Газель» при движении задним ходом насмерть сбила пенсионера Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Октябрьском округе Пермского края 24 июня произошло смертельное ДТП с участием пожилого пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

По предварительной информации, около полудня у дома №19 на ул. Ленина в д. Козаки автомобиль «Газель» под управлением молодого человека 2003 г.р. при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1960 г.р. Пострадавший двигался пешком вдоль проезжей части. В результате наезда пенсионер погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Вероятнее всего, виновным будет признан шофёр. который не убедился в безопасности маневра.

Ранее сообщалось, что 24 июня в Соликамске столкнулись два «Камаза». Водитель одного из большегрузов не уступил дорогу другому. Обе кабины транспортных средств получили повреждения. Один человек пострадал.

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