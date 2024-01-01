На трассе в Прикамье столкнулись два "Камаза" Пострадал один человек Поделиться Твитнуть

скриншот видео с места аварии

Мужчина пострадал при столкновении двух "Камазов" в Пермском крае 24 июня, сообщили perm.aif.ru в органах МВД по региону. Инцидент случился в 13:50 в Соликамске, в районе Второго калийного комбината.

В социальной сети появилось видео с места дорожного происшествия. На записи запечатлены два грузовика, один из которых, гружёный песком, столкнулся с кузовом другого. Обе кабины транспортных средств получили повреждения. Рядом находятся автомобиль службы спасения и пожарная машина из Соликамска.

«Водитель 53 лет выезжал с территории на ул. Мичурина, не уступил дорогу другому тягачу, за рулём которого находился 50-летний мужчина, и произошло столкновение», — пояснили в полиции.

По информации правоохранительных органов, оба грузовика получили механические повреждения. Один из водителей получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь медики.

Проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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