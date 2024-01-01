Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские театры получили восемь Национальных театральных премий Две «Золотые маски» отправились в Театр-Театр, ещё шесть – в Пермский театр оперы и балета Поделиться Твитнуть

В Театре имени Вахтангова в Москве 24 июня прошла XXX церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023.

Пермские театры получили восемь «Золотых масок».

Театр оперы и балета получил шесть высших театральных наград Российской Федерации.

«Бал-маскарад» Верди (16 +) в постановке Владиславса Наставшевса принёс театру две «Маски»: приглашённый солист Владислав Сулимский получил премию за роль Ренато, а солист Борис Рудак — специальная премию жюри музыкального театра «За яркую интерпретацию роли Риккардо».

Четыре премии получил «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока (18 +) в постановке Евгении Сафоновой: Наталия Ляскова премирована за роль Юдит, Фёдор Леднёв ожидаемо стал лучшим дирижёром в опере, Ксения Котенёва и Константин Бинкин победили в номинации «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре», а Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов — в номинации «Лучшая работа художника-постановщика в музыкальном театре».

По итогам премии пермский «Замок герцога Синяя Борода» может быть признан лучшей оперой прошедшего сезона, поскольку он получил наибольшее количество «Масок» из всех спектаклей-номинантов в оперных категориях. При этом премии в номинациях «Лучший спектакль в опере» и «Работа режиссёра в опере» присуждены не были. Это связано с тем, что эксперты по номинациям работали до реформы Национальной театральной премии, а жюри — уже после неё.

Ранее ведущие музыкальные издания России признали Фёдора Леднёва «дирижёром года».

Театр-Театр пополнил свою коллекцию премий двумя «Масками», и обе — музыкальные. Дирижёр Кирилл Бузмаков был признан лучшим дирижёром оперетты или мюзикла за работу над спектаклем «Сонная лощина» (12 +), где он был не только музыкальным руководителем, но и одним из композиторов и аранжировщиком; Дмитрий Курляндский победил в номинации «Работа композитора в музыкальном театре» за музыку к спектаклю «Катерина Измайлова» (18 +).

Всего театры Пермского края в этом году претендовали на 46 «Золотых масок».

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