Глава Индустриального района Перми может избавиться от приставки «и. о.» 25 июня Как ожидается, решение примет Пермская дума Поделиться Твитнуть

Алексей Полудницын

Администрация Перми

Руководитель Индустриального района Перми Алексей Полудницын может быть назначен на должность без приставки «и. о.» 25 июня на пленарном заседании Пермской городской думы. Об этом сообщает газета «Звезда».

Напомним, исполняющим обязанности главы администрации района Алексей Полудницын стал с 12 февраля.

Чиновник окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, работал следователем прокуратуры Оханского района. В последние годы занимал пост в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

В обязанности главы администрации района входит обеспечение постоянной связи с жителями территории и учёт их мнения, принятие мер по обеспечению участия населения района в решении вопросов городского и районного значения и пр.

Напомним, с осени 2021 года и до 25 января 2024 года Индустриальный район Перми возглавлял Дмитрий Дробинин. В начале этого года у него закончился контракт, и в мэрии не стали его продлевать.

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