Индустриальный район Перми возглавил Алексей Полудницын К исполнению обязанностям главы он приступил 12 февраля Поделиться Твитнуть

Алексей Полудницын

Администрация Перми

Исполняющим обязанности главы администрации Индустриального района Перми с 12 февраля 2024 года назначен Алексей Полудницын. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Полудницын окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, работал следователем прокуратуры Оханского района. В последние годы занимал пост в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

В обязанности глава администрации района входит обеспечение постоянной связи с жителями территории и учёт их мнения, принятие мер по обеспечению участия населения района в решении вопросов городского и районного значения и пр.

Напомним, с осени 2021 года и до 25 января 2024 года Индустриальный район Перми возглавлял Дмитрий Дробинин. В начале этого года у него закончился контракт и в мэрии не стали его продлевать. Дробинин тогда сообщил журналистам, что замечаний к его работе и работе его команды у мэра Перми нет. «Но глава занимается формированием собственной команды, в которой меня не видит. Отношусь к его решению с пониманием», — рассказал чиновник.

На днях стало известно, что на экс-главу Индустриального района Дмитрия Дробинина завели дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

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