В Чайковском Пермского края из-за сильного дождя затопило улицы Машины с трудом передвигаются по дорогами Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "Подслушано Чайковский"

Как сообщает метеорологический телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», в Чайковском Пермского края в связи с продолжительным дождём затопило улицы города.

«Сейчас зона дождей отступает в Удмуртию. Данные о количестве выпавших осадков будут вечером», — рассказали синоптики.

Ранее синоптики сообщали, что в связи с выходом циклона с Южного Урала и его углублением, начавшиеся 23 июня дожди с грозами перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня. Зона наиболее значительных осадков будет проходить, как ожидается, к востоку от Перми и на севере Пермского края.

Также синоптики предупреждали, что из-за сильных дождей в Пермском крае из берегов могут выйти реки бассейна Обвы. Так, в Верещагино за последние семь дней выпало 120 мм осадков. Это более 130% от месячной нормы июня. Сегодня дожди продолжатся — может выпасть ещё до 20-25 мм осадков.

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