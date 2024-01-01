Алёна Бронникова На следующей неделе температура воздуха в Прикамье окажется ниже климатической нормы Пик похолодания придётся на вторник Поделиться Твитнуть

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В течение ближайших пяти дней в Пермском крае ожидается похолодание с температурным фоном ниже климатической нормы. Об этом сообщает Пермский ЦГМС.

Согласно прогнозам, пик похолодания придётся на вторник 25 июня. В этот день максимальная температура воздуха не превысит +12...+17°. В Перми столбики термометров поднимутся не выше +15°.

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в связи с выходом циклона с Южного Урала и его углублением, начавшиеся дожди с грозами 23 июня затем перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня.

«Зона наиболее значительных осадков будет проходить, как ожидается, к востоку от Перми на север Пермского края. За период до вечера 24 июня может выпасть локально более 50 мм осадков, что может привести к дождевым паводкам на малых реках», — рассказали эксперты со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

МЧС по Пермсокму краю предупрждает о сильном дожде, ливне и грозе вечером 23 июня, и в течение суток 24 июня. В связи с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, и избегать парковки автомобилей рядом с ними.

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