На западе Пермского края из-за сильных дождей может начаться паводок Поделиться Твитнуть

Фото последствий сильных дождей в Юсьвинском и Ильинском районах Пермского края в 2017 году

Из-за сильных дождей в Пермском крае из берегов могут выйти реки бассейна Обвы, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Так, в Верещагино за последние семь дней выпало 120 мм осадков. Это более 130% от месячной нормы июня. Сегодня дожди продолжатся — может выпасть ещё до 20-25 мм осадков. Синоптики напомнили, что последний раз дождевой паводок в Прикамье фиксировался в июле 2017 года — тогда были подтоплены населенные пункты, повреждены дороги и разрушены шесть мостов (на фото).

Фото последствий сильных дождей в Юсьвинском и Ильинском районах Пермского края в 2017 году

Осадки, выпавшие за ночь по данным сети метеостанций: Бисер — 37 мм; Березники — 26 мм; Оса — 20 мм (46 мм за 24 часа); Лысьва — 18 мм; Оханск — 17 мм (42 мм за 24 часа); Ножовка — 16 мм; Чердынь — 15 мм, Верещагино — 14 мм (45 мм за 24 часа); Чёрмоз — 11 мм; Губаха — 10 мм, Кунгур — 8 мм.

Ранее синоптики сообщали, что в связи с выходом циклона с Южного Урала и его углублением, начавшиеся 23 июня дожди с грозами перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня. Зона наиболее значительных осадков будет проходить, как ожидается, к востоку от Перми и на севере Пермского края.

МЧС по Пермскому краю предупреждает о сильном дожде, ливне и грозе в течение суток 24 июня. В связи с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки автомобилей рядом с ними.





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