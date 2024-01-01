На СВО погибли ещё два жителя Горнозаводского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Фаррух Аббасов и Олег Мусатов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине погибли два жителя Горнозаводского округа Прикамья Фаррух Аббасов и Олег Мусатов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава округа Вадим Лумпов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал руководитель муниципалитета.

Подробности о военнослужащих не сообщаются.

Известно, что рядовой Фаррух Аббасов был убит 14 мая, а когда не стало Олега Мусатова — неизвестно.

Фарруха Аббасова похоронили в рабочем посёлке Бисер. О дате и месте прощания с Олегом Мусатовым станет известно позже.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне спецоперации погиб 24-летний лейтенант Вячеслав Санников из Еловского округа. Он погиб 3 июня. Прощание с ним пройдёт 24 июня. А 8 июня в зоне специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб 23-летний житель Верещагино Сергей Исекеев. Его похоронили 21 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.