Алёна Бронникова В ходе спецоперации погиб 24-летний лейтенант из Пермского края Вячеслава Санникова командировали в зону СВО после окончания военного училища Поделиться Твитнуть

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В зоне специальной военной операции погиб лейтенант Вячеслав Санников из Пермского края. Ему было 24 года. Как сообщает ВЕТТА, прощание пройдёт в Еловском округе в понедельник.

«С прискорбием сообщаем, что 3 июня, в период прохождения военной службы в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб наш земляк Санников Вячеслав Николаевич. Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям Вячеслава», — написала администрация Еловского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Вячеслав родился 23 марта 2000 года, в с. Елово. После девятого класса местной школы поступил в ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина», а затем в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. В апреле 2023 года по окончании военного училища получил звание лейтенанта и стал кадровым офицером. После чего его командировали в зону проведения СВО, где он погиб в бою.

О военнослужащем вспоминают как об ответственном, справедливом и тактичном человеке. Он был дисциплинированным и трудолюбивым, учился на «хорошо» и «отлично», участвовал в школьных олимпиадах, являлся неоднократным призёром и победителем краевых соревнований по дзюдо и самбо, принимал участие в параде Победы в Бресте.

Прощание с Вячеславом пройдёт 24 июня в Еловском ЕКДЦ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО 8 июня погиб 23-летний житель Верещагино Пермского края Сергей Исекеев, Детство молодого человека началось в детском доме, он воспитывался в приёмных семьях, учился в Зюкайском техникуме, прошёл срочную службу в армии и, вернувшись, работал в Верещагинском водоканале. В июне 2022 года он заключил контракт с ВС РФ, был награждён медалью «За отличие в военной службе» и медалью Суворова.

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