В зоне СВО погиб 23-летний механик-водитель разведроты из Прикамья Похоронят Сергея Исекеева в Верещагино Поделиться Твитнуть

Сергей Исекеев

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 8 июня 2024 года погиб 23-летний житель Верещагино Пермского края Сергей Исекеев, об этом сообщили в муниципалитете.

«О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят молодые, жизнелюбивые, сильные, мужественные, эта боль усиливается в разы. Глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль — в сердце каждого из нас...» — говорится в информации властей на официальной странице ВКонтакте.

Сергей родился в Перми. Его родители были лишены родительских прав, поэтому его детство началось в Юго-Камском детском доме. С 3 по 9 класс он учился в школе п. Кукетский, воспитывался в приёмных семьях. Затем молодой человек поступил учиться в Зюкайский техникум. В 2020-2021 годах служил по призыву в армии, вернувшись, работал в Верещагинском водоканале. В июне 2022 года молодой человек заключил контракт с ВС РФ. На СВО был младшим сержантом, механиком-водителем разведывательной роты. Награждён медалью «За отличие в военной службе» и медалью Суворова.

О времени и месте прощания с Сергеем Исекеевым будет сообщено дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб уроженец Прикамья Кирилл Мосягин. Молодого человека похоронят 21 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.