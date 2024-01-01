На СВО погиб уроженец Прикамья Кирилл Мосягин Молодого человека похоронят 21 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в зоне спецоперации 22-летнего Кирилла Мосягина.

Кирилл родился 11 апреля 2002 года в деревне Софонкова Кудымкарского района. Он окончил Пешнигортской средней общеобразовательной школы, а затем поступил в Коми-Пермяцкий профессионально—педагогический колледж в Кудымкаре, где выучился на электрика.

В 2022 году его призвали в ряды вооруженных сил России. Впоследствии молодой человек решил заключить контракт с Минобороны РФ. Его его отправили в зону проведения спецоперации.

В июне этого года семье военнослужащего сообщили о его гибели.

Как отметили в местной администрации, в памяти родных и близких Кирилл останется приветливым, добродушным парнем.

«Его отличали трудолюбие и хорошие организаторские способности, умение отстаивать свою точку зрения. Увлекался техникой и мечтал о собственном автосервисе. Кирилл был единственной и надёжной опорой для своей семьи», — рассказали в администрации муниципалитета.

При каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

Прощальный митинг состоится 21 июня в Пешнигортском сельском культурно-досуговом центре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.