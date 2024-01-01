Алёна Бронникова В Перми на две недели ограничат движение транспорта по улице Пихтовой Запрет будет действовать с 24 июня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми с 9 часов 24 июня временно вводится ограничение движения транспорта по ул. Пихтовой. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья.

«Как сообщили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции участка трубопровода теплотрассы», — пояснили в ведомстве.

Данная мера вводится сроком более двух недель — до 18 часов 10 июля. Ограничение коснётся участка по ул. Пихтовой от дома № 42 до дома № 44. Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее сообщалось, что в Перми до 15 июля будет ограничено движение по ул. Формовщиков. Причиной стало строительство сети теплоснабжения на участке от дома № 23 по ул. Формовщиков до ул. Карпинского.

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