Часть улицы Формовщиков в Перми закроют для движения транспорта Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

С 8 час. 21 июня до 8 час. 15 июля в Перми по ул. Формовщиков (от дома №23 до ул. Карпинского) будет временно ограничено движение транспорта. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на минтранс региона.

В ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" уточнили, что ограничение вводится на период строительства сети теплоснабжения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут», — обратились к водителям сотрудники министерства.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Борчанинова в Перми с 22 июня и до конца июля по выходным дням будет меняться схема движения автобусных маршрутов № 7т, 10т, 15, 20 и 72. Автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, ул. Крисанова и ул. Петропавловской и делать дополнительную остановку «Пермский академический Театр-Театр».









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