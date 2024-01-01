До конца июля в Перми изменится схема движения пяти автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

В связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Борчанинова в Перми с 22 июня и до конца июля по выходным дням будет меняться схема движения автобусных маршрутов №7т, 10т, 15, 20 и 72. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, ул. Крисанова и ул. Петропавловской и делать дополнительную остановку «Пермский академический Театр-Театр». При этом все существующие остановки по пути следования сохраняются.

Напомним, ранее в гортрансе сообщали о старте второго этапа реконструкции трамвайных путей на ул. Борчанинова. Он касается участка между ул. Ленина и ул. Петропавловской.

Ранее власти говорили, что подрядчик закончит реконструкцию трамвайных путей на ул. Борчанинова в начале лета. Позднее в мэрии стали говорить, что срок окончания ремонта — до конца лета 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.