Алёна Бронникова В мае годовая инфляция в Пермском крае выросла до 9,45% Этот показатель по-прежнему превышает показатели ПФО и России в целом Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае по итогам мая 2024 года выросла на 0,85 п.п. относительно итогового показателя в апреле и составила 9,45%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Как и месяцем ранее, в Прикамье уровень инфляции оказался выше аналогичного показателя по России (8,3%) и среди регионов ПФО (8,06%).

«Ускорение инфляции в регионе, в основном, обусловлено высоким потребительским спросом, переносом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг в конечные цены», — отмечают в ЦБ.

Согласно представленным данным, из-за холодного мая и повышения мировых цен на какао-бобы годовой рост цен на продовольственные товары в Пермском крае за рассматриваемый период увеличился до 9,2% (с 8,31% в апреле). Рост издержек на логистику и оплату труда сказался на годовом росте цен в сегменте непродовольственных товаров. Этот показатель в мае сложился на уровне 8,35% (в апреле — 8,09%).

Рост спроса на внутренний туризм, возросшие затраты на обслуживание автомобилей и издержек таксопарков также отразились на темпе прироста цен на услуги. В мае в годовом сопоставлении он увеличился до 10,78% (с 9,34% в апреле).

Заметнее всего в годовом выражении в прошлом месяце дорожали куриные яйца, помидоры, огурцы и шоколад. Рост цен на плодоовощную продукцию составил +18,35%, на услуги ЖКХ — 3,2%, на услуги пассажирского транспорта — 28,77%.

Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к 4,3-4,8% регулятор будет поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.

В июне аналитики агентства «СВОИ» провели исследование цен в магазинах Перми на 31 продукт, закрывающий базовый суточный рацион человека. Средняя цена условного суточного рациона на одного жителя составила 387,09 руб., что на 6,4% меньше, чем в декабре 2023 года.

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