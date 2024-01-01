Годовая инфляция в Пермском крае по итогам апреля снизилась до 8,60% Это выше показателей ПФО и России в целом Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае по итогам апреля 2024 года снизилась по сравнению с итоговым показателем в марте на 0,06% — до 8,60%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Аналогичный показатель в среднем по России составил 7,84%, а среди регионов ПФО — 7,68%.

Согласно данным Центробанка, годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье составил 8,31% в апреле (в марте — 7,95%). На непродовольственные товары — 8,09% (в марте — 8,24%). На услуги — 9,34% (в марте — 9,93%).

«Замедление годового роста цен обусловлено расширением предложения на отдельных рынках непродовольственных товаров и замедлением роста спроса на некоторые виды услуг», — отмечает регулятор.

Заметнее всего в годовом выражении дорожали питьевое молоко, сметана и яйца и шоколадные конфеты. В апреле было зафиксировано замедление роста цен на новые импортные машины, ноутбуки и отдых за рубежом. Снижение цен на планшеты и смартфоны ускорился по сравнению с мартом. Годовой рост цен на плодоовощную продукцию в апреле составил +15,35%, на услуги ЖКХ — 3,34%, на услуги пассажирского транспорта 17,31%.

По прогнозу Банка России, жёсткая денежно-кредитная политика в течение длительного времени должна ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. В текущем году годовая инфляция должна снизиться до 4,3-4,8% и в дальнейшем находиться вблизи 4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.