В Прикамье годовая инфляция в марте составила 8,66% Это выше показателя по ПФО и России в целом Поделиться Твитнуть

ТАСС

По данным Банка России, в Пермском крае годовая инфляция в марте практически не изменилась и сложилась на уровне 8,66% (по итогам февраля — 8,5%). При этом в Приволжском федеральном округе (ПФО) этот показатель составил 7,41%, а в России — 7,72%.

В Центробанке пояснили, что в марте годовой прирост цен на продовольственные товары вырос до 7,95% (в феврале он был на уровне 7,84%), а на непродовольственные товары до 8,24% (в феврале — 8,01%).

Выросли затраты на закупку материалов и компонентов для производства товаров, оплату труда, грузоперевозки.Это привело к ускорению годового роста цен на медикаменты, свежесрезанные цветы, парфюмерию. Подорожали ноутбуки, хотя в прошлом месяце они были дешевле. Цены на услуги, наоборот, немного снизились — в марте годовой темп прироста составил 9,93% (в феврале — 10,41%).

В марте 2023 года значительно выросла стоимость отдыха за рубежом (в частности, в Турции). Это произошло на фоне восстановления спроса на туризм и ослабления рубля. Турпоток частично перераспределился на Черноморское побережье. В связи с этим выросли цены на поездки на российский юг. В то же время, марте этого года цены на отдых в Турции и на юге России выросли не так сильно. В итоге в годовом выражении рост цен на путёвки в Турцию замедлился, а отдых на Черноморье стал дешевле, чем в прошлом году (в феврале был дороже).

Источник: Росстат

Плата за содержание и ремонт жилья в марте прошлого года также выросла. При этом в марте текущего года размер индексации был меньше, чем год назад. В результате в годовом сопоставлении рост цен на обозначенные услуги замедлился.

Источник: Банк России

В ПФО годовая инфляция в марте замедлилась до 7,41% (7,54% в феврале). Во многом это связано с расширением предложения некоторых продуктов питания. Также вклад в снижение инфляции внесли услуги, цены на которые могут значительно и часто меняться, например, услуги туризма. Инфляция в округе по-прежнему складывалась ниже общероссийской. Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале — 7,69%).

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