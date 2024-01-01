Алёна Бронникова На фасад ЦУМа в Перми вернули вывеску кафе «Вкусно — и точка» Прежняя вывеска не соответствовала правилам благоустройства Поделиться Твитнуть

ИА "Текст"

Спустя 1,5 года на фасаде пермского ЦУМа снова появилась вывеска кафе «Вкусно — и точка». Как сообщает ИА «Текст», обновлённую вывеску установили в июне. Её дизайн был разработан специально для здания Центрального универмага, который находится в исторической части города.

Напомним, на вывеску кафе быстрого питания в декабре 2022 года поступила жалоба от местного жителя, который заметил, что она не соответствует утверждённым требованиям Правил благоустройства Перми. Сотрудники районной администрации проверили информацию и подтвердили факт нарушения. Власти обязали директора ТЦ на ул. Ленина, 45 (ЦУМ) демонтировать вывеску. Требование было исполнено в январе прошлого года.

Первые четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемники ушедшего из России McDonald's) открылись в Перми 27 августа 2022 года. Рестораны заработали в ЦУМе (ул. Ленина, 45), а также у Центрального рынка (ул. Попова, 58б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Сейчас в Перми работают шесть кафе. В ходе ребрендинга рестораны сети обновили вывески и логотипы.

В мае стало известно, что руководитель одного из ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми отказался отпустить сотрудницу на похороны её дедушки. Это стало причиной его увольнения.

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