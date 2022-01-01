С фасада ЦУМа в Перми демонтирована вывеска кафе «Вкусно — и точка» Поделиться Твитнуть

10 января вывеска на кафе в ЦУМе ещё была

Елена Синица

В среду, 11 января, с фасада пермского ЦУМа исчезла вывеска кафе «Вкусно — и точка». Ранее власти города потребовали снять её как нарушающую требования городских Правил благоустройства. Исправленного варианта на фасаде пока не появилось, сообщает properm.ru.

Напомним, на вывеску кафе быстрого питания ещё в начале декабре 2022 года поступила жалоба от местного жителя, который заметил, что она не соответствует утверждённым чиновниками требованиям. Сотрудники районной администрации проверили сигнал и подтвердили факт нарушения Правил благоустройства. Согласно требованиям, прописанным в документе, размещение вывесок допускается только на подложке единого цвета по всей длине фасада. В адрес директора ТЦ на ул. Ленина, 45 (ЦУМ) было направлено предупреждение с требованием демонтировать вывеску до 11 января.

Первые четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемники ушедшего из России McDonald's) открылись в Перми 27 августа 2022 года. Рестораны заработали в ЦУМе (ул. Ленина, 45), а также у Центрального рынка (ул. Попова, 58б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Сейчас в Перми работают шесть кафе «Вкусно — и точка».

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