С фасада ЦУМа власти Перми потребовали убрать вывеску «Вкусно – и точка» Предписание должно быть выполнено до 11 января Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Власти Перми требуют убрать вывеску «Вкусно — и точка» со здания ЦУМа. Как сообщает «Рифей», информация об этом появилась на краевом портале «Управляем вместе».

На вывеску кафе быстрого питания ещё в начале декабре поступила жалоба от местного жителя, который утверждал, что она не соответствует городском требованиям. Сотрудники районной администрации проверили сигнал и подтвердили факт нарушения Правил благоустройства. Согласно требованиям, прописанным в документе, размещение вывесок допускается только на подложке единого цвета по всей длине фасада. В адрес директора ТЦ на ул.Ленина, 45 (ЦУМ) было направлено предупреждение с требованием демонтировать вывеску до 11 января.

Напомним, первые четыре кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемники ушедшего из России McDonald's) открылись в Перми 27 августа 2022 года. Рестораны заработали в ЦУМе (ул. Ленина, 45), а также у Центрального рынка (ул. Попова, 58б), у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а), и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Сейчас в Перми работают шесть кафе «Вкусно — и точка».





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