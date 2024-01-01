В Перми уволили директора ресторана «Вкусно — и точка» Он нарушил Трудовой кодекс Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми руководитель одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» отказался отпустить сотрудницу на похороны её дедушки. Впоследствии он лишился работы, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В апреле начальник не отпустил сотрудницу в отпуск, сославшись на то, что её дедушка не является близким родственником. В то же время по российскому законодательству бабушки и дедушки в число ближайших родственников входят. Пермячке удалось договориться с начальником, чтобы он предоставил ей один выходной для участия в похоронах. Однако в этот день ей постоянно звонили с рабочего места.

Компания провела внутреннюю проверку, в результате которой директор был уволен. Сотруднице, чьи права он нарушил, была оказана материальная помощь. Кроме того, она сохранила право продолжить работу в сети.

Согласно Трудовому кодексу РФ, в случае смерти близкого родственника работник может взять отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти рабочих дней. Отпуск предоставляется на основании письменного заявления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.