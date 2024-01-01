В столице Прикамья ураган «Эдгар» был в виде ливня и сухого шквала В городе повалило несколько деревьев Поделиться Твитнуть

Атмосферный фронт с ураганом «Эдгар», который бушевал в Москве в конце рабочей недели, прошёл через Пермский край. В нашем регионе был сухой шквал, из-за которого повалило нескольких деревьев. После краткого шквала в Перми начался сильный дождь, где к 20.00 выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По словам метеорологов, небольшое воздействие урагана связано с тем, что когда он достиг Перми, линия шквалов разрушилась.

Напомним, накануне в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что в регионе ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквал 22-27 м/с. Сообщалось, что в какие-то районы непогода придёт вечером 21 июня.

В гидрометцентре уточнили, что в основном значительное ухудшение погодных условий ожидается в западных и северных районах Прикамья.

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