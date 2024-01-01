Алёна Бронникова Рядом с Белогорским монастырём в Прикамье построят термальный комплекс Реализация проекта оценивается в 600 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае может появиться новый термальный комплекс. Новый объект планируется построить на территории экокурорта «Белогорье», недалеко от Белогорского монастыря.

Как рассказал порталу «В курсе.ру» собственник курорта, директор ООО «Парк отдыха «Белогорье» Армен Карапетян, площадь будущего комплекса составит 2,5 тыс. кв. м. Строительные работы на сегодняшний день оцениваются в 600 млн руб.

В комплексе оборудуют несколько видов бань и большой бассейн, одна половина которого будет находиться в здании, другая — на открытом воздухе. В данный момент разрабатывается проект строительства, который будет реализован в конце 2025 — начале 2026 годов. Часть средств планируется привлечь по федеральной программе развития внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства».

Курорт «Белогорье» включает в себя горнолыжный комплекс с кресельным подъёмником, дома для проживания, пруд с пляжем и другие объекты для отдыха. В прошлом году в рамках нацпроекта организации удалось увеличить номерной фонд, приобрести туристское оборудование и обустроить туристские маршруты.

Ранее краевое минимущества утвердило документацию по планировке территории для строительства водно-оздоровительного комплекса на городском пляже. Его планируется построить в Камской долине, ниже ул. Борцов Революции. Под новый комплекс выделят участок площадью 5,26 га.

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