Максим Артамонов Пермскому краю выделили более 235 млн рублей на строительство модульных отелей Эти деньги поступят в рамках субсидий российским регионам Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Пермский край поступят 235,4 млн руб. для строительства модульных отелей для размещения туристов. В этом году региону будет направлено 136,3 млн руб., а в 2024-м — 99,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Деньги выделят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По итогам проведённого конкурса, Пермский край стал одним из победителей.

Всего с 2023 по 2024 год на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в регионы будет направлено около 8 млрд руб. Распоряжение о распределении средств на эти цели подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным губернатора Пермского края, в прошлом году турпоток в Прикамье увеличился на 13% и составил рекордные 820 тыс. чел. В среднем один турист в поездке Прикамью проводит 4,5 ночи, поэтому спрос на комфортное размещение только растёт, написал глава региона в своём telegram-канале.

«В прошлом году выделяли гранты из краевого бюджета на обустройство кэмпингов и глэмпингов — отдохнуть можно на экокурорте «Белогорье» в Кунгурском округе, в глэмпинге «Территория» на берегу Усьвы или в эко-отеле «Ерёмичи» в Ильинском округе. Благодаря федеральной поддержке таких мест станет ещё больше», — сообщил Махонин.



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