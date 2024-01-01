Алёна Бронникова Мэрия Перми утвердила рекомендации по развитию маршрутной сети В ряд маршрутов внесут корректировки Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми на заседании рабочей группы утвердили рекомендации по развитию маршрутов общественного транспорта в 2025 году. Изменения помогут обеспечить транспортом новые территории в городе и увеличить провозную способность, где сейчас наблюдается повышенная загрузка салонов. Как сообщили в горадминистрации, специалисты постарались учесть обратную связь от членов рабочей группы и жителей города.

«Городской департамент транспорта активно готовится к перезаключению контрактов с перевозчиками. Планируется добавить новые остановки, пересмотреть пути следования, добавить единицы техники и внести ещё ряд изменений в работу общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Начальник дептранса Анатолий Путин отметил, что обсуждения проводятся с перевозчиками, общественниками, представителями ТОС и других ведомств. В данный момент администрация ищет баланс и разрабатывает решения, которые позволят удовлетворить потребности большинства пермяков.

Так, по обращениям жителей микрорайона Новобродовский было решено объединить маршруты №5 и 25. Маршрут автобуса №7 предлагается продлить до ПНИПУ для удобной пересадки на другие маршруты. Автобусы, следующие по маршруту №10, будут заезжать к вокзалу Пермь-2 только при следовании в сторону микрорайона Нагорный.

С учётом пожелания пассажиров, следующих в микрорайон Парковый, основную часть маршрута №64 сохранят на Парковом проспекте, а по ул. Строителей маршрут пройдёт на небольшом участке от ул. Куфонина до ул. Желябова, что обеспечит удобную пересадку на трамваи №3, маршрут которых в 2025 году продлят до Велты.

Также предложено внести изменения по маршрутам №21, 23, 38 и 48. Автобусы №18 будут заезжать на остановку «10-й Микрорайон». После окончания срока контракта на маршрут №77, будут скорректированы условия следующих, чтобы выделить укороченные рейсы с литерой «К» в отдельный маршрут. По мнению мэрии, это упростит навигацию для пассажиров.

Кроме того, ведётся работа над повышением эффективности работы трамваев и по приобретению и запуску автобусов особо большого класса на маршрутах №1, 14, 15, 27, 50 и 53. Ряд маршрутов поменяют свой путь следования, увеличится и количество автобусов на наиболее загруженных направлениях, внутрирайонные маршрутные такси переведут на регулируемый тариф.

Ожидается, что в микрорайонах Железнодорожный, Юбилейный, Владимирский, Крохалева, Вышка-2 и Гайва провозная способность маршрутов увеличится на 10-35%. В среднем по городу рост составит около 5%.

О планах по внесению корректировок в развитие маршрутной сети сообщалось в конце прошлого года. Чиновники сообщали, что намерены изучить общественное мнение о городских маршрутах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.