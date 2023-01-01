Максим Артамонов В Перми чиновники обсудили введение автобусов особо большого класса на некоторых маршрутах Новые договоры с перевозчиками будут заключены в 2024 году Поделиться Твитнуть

В Пермской торгово-промышленной палате чиновники администрации Перми обсудили вопросы по использованию автобусов особо большого класса, а также возможность отказа на магистральных маршрутах от «короткого» большого класса. О планах по заключению новых контрактов с перевозчиками рассказал начальник городского дептранса Анатолий Путин, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам Путина, сейчас в Перми работает 13 транспортных предприятий, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров по регулируемым тарифам. Перевозчики выпускают на линию от 9 до 180 автобусов.

Начальник дептранса пояснил, что более 60% маршрутов законтрактовано до 2025 года. Средний срок эксплуатации автобусов составляет 2,6 года. Предельный срок эксплуатации, установленный контрактами, — 7 лет.

При этом 80% маршрутов обслуживается автобусами большого класса, 12% — средними, 8% — малыми.

Одной из тем, которую обсудили чиновники, стала целесообразность использования автобусов особо большого класса на некоторых направлениях. Кроме этого, обсуждалась возможность отказа на магистральных маршрутах от «короткого» большого класса.

В следующем году администрация планирует заключить новые контракты по существующим или новым маршрутам. Например, на автобусных маршрутах № 17 «Висим — пл. Дружбы», № 37 «Висим — ул. Ушинского», № 66 «Налимиха — ул. Светлогорская», № 71 «Ул. Гатауллина — Пермь I», № 72 «Ул. Власова — ЦУМ» (компенсационный).

Помимо этого, маршрутные такси № 4т, 5т, 8т и 11т планируется заменить на маршруты, которые будут работать по регулируемому тарифу.

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