Максим Артамонов В Перми чиновники хотят внести корректировки в маршрутную сеть Ранее в администрации неоднократно заявляли, что реформа транспорта в городе завершена Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось заседание рабочей группы по развитию городской маршрутной сети и планы по обновлению маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

По данным начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина рассказал, есть несколько маршрутов и участков, где назрела необходимость корректировок. Кроме этого, чиновники дептранса хотят изучить общественное мнение и обратился к членам рабочей группы с просьбой подготовить предложения.

Со своей стороны чиновники формируют опрос о городских маршрутах. Этот опрос направят на пермские промышленные предприятия, а также в территориальные общественные самоуправления, где активные горожане смогут выразить свою позицию о необходимых изменениях в маршрутах пермского общественного транспорта.

Как рассказал заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, депутатский корпус готов подключаться к работе и делиться предложениями жителей, которые обращаются к депутатам.

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