Алёна Бронникова В субботу жителей Прикамья ожидает тёплая погода с кратковременными дождями В отдельных районах прогнозируются туман, ливни и грозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 22 июня, на территории Пермского края ожидается тёплая погода с кратковременными дождями. Об этом сообщает Пермский ЦГМС.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь, ливень, туман. Ветер северо-западный, западный 4—9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, по северу до +8°, днём +20…+25°», — сообщают синоптики.

По прогнозам экспертов, в Перми ночью пройдёт кратковременный дождь, днём в городе существенные осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 4—9 м/с. Ночью будет тепло, температура ожидается около +13…+15°, днём воздух прогреется до +22…+24°.

Ранее сообщалось, что 21 июня на Прикамье обрушится ураган «Эдгар». В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ождается сильный дождь, ливень, крупный град, шквал 22-27 м/с.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.