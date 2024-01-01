Зарина Ситдикова В Перми в рамках программы «Профессионалитет» появится кластер химической отрасли Его создадут на базе Пермского химико-технологического техникума Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Перми в рамках программы «Профессионалитет» на базе Пермского химико-технологического техникума создадут кластер химической отрасли. Учреждение выиграло на эти цели федеральный грант в размере 100 млн руб. Об этом пишет министерство образования и науки Прикамья со ссылкой на сообщение губернатора Дмитрия Махонина в telegram-канале.

Как отмечает ведомство, всего на конкурсный отбор для получения субсидий была подана 291 заявка, из них победителями стали 79 учреждений страны, включая техникум из Перми. С 1 сентября 2025 года в нём будет создан кластер химической отрасли для разработки и производства составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники.

Средства субсидии направят на создание и оснащение лабораторий и мастерских современным оборудованием. Дополнительно будут выделены средства из краевого бюджета и предприятий-партнёров.

В региональном минобре уточнили, что учреждение будет взаимодействовать с ключевыми производственными компаниями, а также с профильными колледжами и техникумами в крае. Предприятия при этом выступят как в качестве наставника, так и в качестве потенциального работодателя для выпускников. В частности, в состав нового кластера войдут опорный работодатель – Пермский пороховой завод, организации реального сектора экономики – Научно-исследовательский институт полимерных материалов, «ГалоПолимер Пермь», а также 15 сетевых учреждений.

Напомним, к 1 сентября 2024 года в регионе будут функционировать 10 кластеров в таких отраслях экономики, как машиностроение, металлургия, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, химическая отрасль, топливно-энергетический комплекс, медицина и педагогика. Сейчас идёт приёмная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет». Ребятам доступно почти 6 тыс. бюджетных мест.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование». Он нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.

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