К проекту «Профессионалитет» подключились ещё восемь предприятий Прикамья Они примут участие в подготовке кадров двух новых образовательно-производственных кластеров Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Пермском крае заключены соглашения о создании с 1 сентября двух новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» на базе Пермского авиатехникума и Березниковского политехнического техникума. На развитие учебной базы учреждения получили 100 млн руб. Об этом сообщает министерство образования и науки Прикамья.

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, федеральный проект «Профессионалитет» подразумевает переход на отраслевую модель подготовки кадров со средним профессиональным образованием, востребованных на рынке труда. В реализацию проекта включились ещё восемь крупных промышленных предприятий машиностроительной и химической отраслей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что благодаря тесному сотрудничеству потенциальных работодателей и образовательных организаций порядка 95% выпускников трудоустраиваются по специальности.

Как пояснили в региональном минобре, в создаваемом на базе Пермского авиационного техникума образовательно-производственном кластере машиностроения опорными работодателями выступят АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК СТАР». В образовательную сеть кластера войдут также 11 техникумов и колледжей Перми, Лысьвы, Соликамска, Кунгура, Кизела, Березников, Очёра и Чернушки.

Ключевыми работодателями в химическом кластере Березниковского политехнического техникума стали ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат», ПАО «Уралкалий», ООО «АВИСМА», АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «Верхнекамская калийная компания». В кластер включены также 10 техникумов и колледжей Перми, Березников, Соликамска, Добрянки, Лысьвы, Чернушки, Краснокамска и Кизела.

По словам замдиректора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники Ольги Евтиной, проект помогает сделать ещё один серьёзный, профессиональный шаг к развитию взаимодействия между работодателями и образовательными учреждениями.

«Мы давно являемся партнёрами с Березниковским политехническим техникумом, будем привлекать наших специалистов в качестве преподавателей, обновим учебные программы под конкретные задачи предприятия, также планируем развивать программы стажировки преподавателей у нас на производстве, и, конечно, ждём всех студентов на практику. Всё это повысит качество подготовки наших специалистов», – отметила Ольга Евтина.

Напомним, в Пермском крае на сегодняшний день действует пять образовательно-производственных кластеров, о создании трёх новых центров стало известно летом прошлого года. Таким образом, к 1 сентября 2024 года в регионе будут функционировать 10 кластеров в таких отраслях экономики, как машиностроение, металлургия, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, химическая отрасль, топливно-энергетический комплекс, медицина и педагогика.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование». Он нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.

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