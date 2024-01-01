К проекту «Профессионалитет» подключились ещё восемь предприятий Прикамья
Они примут участие в подготовке кадров двух новых образовательно-производственных кластеров
В Пермском крае заключены соглашения о создании с 1 сентября двух новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» на базе Пермского авиатехникума и Березниковского политехнического техникума. На развитие учебной базы учреждения получили 100 млн руб. Об этом сообщает министерство образования и науки Прикамья.
Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса
Кассина, федеральный проект «Профессионалитет» подразумевает переход на отраслевую
модель подготовки кадров со средним профессиональным образованием, востребованных
на рынке труда. В реализацию проекта включились ещё восемь крупных промышленных
предприятий машиностроительной и химической отраслей.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал,
что благодаря тесному сотрудничеству потенциальных работодателей и образовательных
организаций порядка 95% выпускников трудоустраиваются по специальности.
Как пояснили в региональном минобре, в создаваемом на базе Пермского
авиационного техникума образовательно-производственном кластере машиностроения опорными
работодателями выступят АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК
СТАР». В образовательную сеть кластера войдут также 11 техникумов и колледжей Перми,
Лысьвы, Соликамска, Кунгура, Кизела, Березников, Очёра и Чернушки.
Ключевыми работодателями в химическом кластере Березниковского
политехнического техникума стали ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат», ПАО
«Уралкалий», ООО «АВИСМА», АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «Верхнекамская калийная компания».
В кластер включены также 10 техникумов и колледжей Перми, Березников, Соликамска,
Добрянки, Лысьвы, Чернушки, Краснокамска и Кизела.
По словам замдиректора по персоналу и социальной политике филиала
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники Ольги Евтиной, проект помогает сделать
ещё один серьёзный, профессиональный шаг к развитию взаимодействия между работодателями
и образовательными учреждениями.
«Мы давно являемся партнёрами с Березниковским политехническим
техникумом, будем привлекать наших специалистов в качестве преподавателей, обновим
учебные программы под конкретные задачи предприятия, также планируем развивать программы
стажировки преподавателей у нас на производстве, и, конечно, ждём всех студентов
на практику. Всё это повысит качество подготовки наших специалистов», – отметила
Ольга Евтина.
Напомним, в Пермском крае на сегодняшний день действует пять
образовательно-производственных кластеров, о создании трёх новых центров стало известно
летом прошлого года. Таким образом, к 1 сентября 2024 года в регионе будут функционировать
10 кластеров в таких отраслях экономики, как машиностроение, металлургия, железнодорожный
транспорт, сельское хозяйство, химическая отрасль, топливно-энергетический комплекс,
медицина и педагогика.
Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению
президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование». Он нацелен на
создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели
подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной
экономики.
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