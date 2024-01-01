Зарина Ситдикова Нужные кадры В учреждениях СПО Прикамья открыто ещё девять профессиональных направлений, необходимых экономике региона Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В новом учебном году учреждения среднего профессионального образования Пермского края будут готовить работников по более 150 специальностям — от лаборантов и контролёров до наладчиков и архитекторов. При этом большинство ребят смогут освоить востребованную на рынке профессию бесплатно, за счёт регионального бюджета. Сделать уверенный шаг в успешное будущее можно также с помощью целевого обучения, которое гарантирует ребятам трудоустройство на ведущие предприятия Прикамья после получения диплома.

В Пермском крае во всех смыслах наступила жаркая пора. Знойной погоде соответствует волнительный и напряжённый период сдачи аттестационных экзаменов, от результатов которых будет зависеть возможность поступления вчерашних школьников на выбранную специальность. К горячему этапу готовятся все учебные заведения Прикамья, включая краевые колледжи и техникумы, где в этом году ожидают ещё больше абитуриентов, чем и в без того рекордные приёмные кампании.

Министерство образования Пермского края

Ответ на спрос

Приём документов для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) начнётся не позднее 20 июня. В некоторых колледжах и техникумах Пермского края приёмная кампания уже стартовала.

Учебные заведения готовятся принять новых студентов, многие из которых осознанно выбрали рабочую профессию, потому что знают, что таких специалистов с нетерпением ждут на рынке труда лучшие предприятия Прикамья.

Как отметили в министерстве образования и науки Пермского края, ежегодно число обучающихся в профессиональных образовательных организациях региона увеличивается. Всего за два года количество студентов выросло более чем на 5 тыс. — с 61,6 тыс. человек в 2022 году до 66,9 тыс. в 2024-м.

«Каждый год спрос на среднее профессиональное образование растёт и у молодёжи, и у работодателей. Ребята отмечают хорошие условия для прохождения практики и современное оборудование в мастерских и лабораториях», — написал в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Возросшему спросу соответствует и предложение — с этого года в пермских техникумах и колледжах абитуриентам доступно ещё девять новых профессий и специальностей, которые востребованы экономикой региона и отвечают запросам работодателей. Среди них контролёр качества в машиностроении, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, оператор наладчик металлообрабатывающих станков, аппаратчик-оператор производства химических соединений, контролёр качества в машиностроении, лаборант, а также такие направления как металлургическое производство, технология переработки древесины и торговое дело.

Порядок приёма документов на выбранное направление предусматривает как очный вариант, так и через портал Госуслуг. Однако практика показывает, что большинство ребят выбирают подачу документов в электронной форме. Для этого требуется лишь подтвержденная учётная запись. Заявление можно подать при наличии аттестата за 9 или 11 класс, либо диплома колледжа. При этом надо указать данные документа, приложить его фото или скан. В случае необходимости можно также приложить другие документы, например, подтверждающие право на льготу, медицинскую справку и другие.

Министерство образования Пермского края

Перспективнее вуза

По данным краевого министерства образования и науки, на новый 2024/25 учебный год в Прикамье выделено более 16,5 тыс. бюджетных мест в колледжах и техникумах. В том числе почти 6 тыс. мест открыто в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его учебные программы позволяют подготовить работников по 38 специальностям.

Этот проект, напомним, реализуется по решению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование» и нацелен на создание в системе СПО принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.

Благодаря проекту «Профессионалитет» учебные учреждения ремонтируются и оснащаются современным оборудованием, не уступающим по уровню той технике, что есть на передовых предприятиях Прикамья. Работодатель напрямую участвует в учебном процессе. Это позволяет подготовить наиболее компетентных специалистов.

В Пермском крае на сегодняшний день действует пять образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета». В Пермском агропромышленном техникуме это сельское хозяйство, в техникуме промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина — машиностроение, в институте железнодорожного транспорта — филиале Уральского государственного университета путей сообщения — железнодорожный транспорт, в Уральском химико-технологическом колледже в Губахе — химическая отрасль и в Чусовском индустриальном техникуме — металлургия.

К 1 сентября новые центры откроются также на базах Пермского профессионально-педагогического колледжа (педагогика), Пермского базового медицинского колледжа (медицина), Чайковского техникума промышленных технологий и управления (топливно-энергетический комплекс), Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова (машиностроение) и Березниковского политехнического техникума (химическая отрасль — производство минеральных удобрений).

Министерство образования Пермского края

Карьерный потенциал

Абитуриенты Прикамья могут также подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России». На портале все работодатели публикуют предоставляемые социальные гарантии, меры поддержки, в том числе и финансовые, на период обучения будущих сотрудников, возможные стажировки, а также условия их трудоустройства и работы. Тем самым сегодняшние выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.

Выбрать работодателя и сформировать заявку на заключение целевого договора абитуриенту необходимо в момент подачи заявления в учебное заведение. Заключить договор с заказчиком можно только после того, как студента уже зачислят в учебное заведение.

Подробно о порядке и сроках приёма документов можно узнать на сайте выбранного колледжа. Желающие обучаться на творческих специальностях на очной форме должны подать заявления в учебные заведения до 10 августа, остальные – до 15 августа. Если останутся свободные места на конкретные специальности, то приём документов будет продлен до 25 ноября.

Министерство образования Пермского края

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