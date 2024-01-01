Алёна Бронникова Аналитики сообщили о стагнации в июне цен на аренду жилья в Перми Средняя арендная ставка сохранилась на уровне мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Циан.Аналитики» подвели итоги первого полугодия на рынке аренды квартир в крупнейших российских городах. Исследование показало, что в городах с населением свыше 500 тыс. человек ставки и спрос продолжают расти, а на крупнейших рынках наблюдается стагнация цен, в том числе на рынке недвижимости в Перми.

Так, в краевой столице средняя ставка аренды на однокомнатные квартиры в июне, как и к началу мая, составила 24,7 тыс. руб. За год средняя цена выросла на 54%, с начала 2024 года — на 14%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир осталась на уровне 33,5 тыс. руб. в месяц. В динамике рост цен за год составил 47%, с начала года — 14,3%.

В среднем по стране стоимость аренды однокомнатных квартир составила 25,2 тыс. руб., что на 26% выше, чем в июне 2023 года, и на 5% выше показателя, сложившегося на начало текущего года. Аренда двухкомнатных квартир в среднем по стране составила 36,6 тыс. руб., — на 26 и 8% соответственно.

Аналитики отмечают, что с начала года на рынке наблюдается рост арендных ставок, превышающий обычные темпы. Эту тенденцию связывают с ситуацией на рынке купли-продажи. На рынок аренды выходят покупатели, которые не смогли приобрести квартиру в нынешних условиях, поскольку в сегменте новостроек был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, на вторичном рынке ипотечные платежи при ставке в 17-20% в два раза превышают ставки аренды.

В мае эксперты портала «Мир квартир» сообщили о снижении цен на «вторичку». В Перми цена квартиры на вторичном рынке за месяц снизилась на 1,5% и составила 5,1 млн руб.

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