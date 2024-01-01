В апреле цены квартир на вторичном рынке в Перми пошли вниз Снижение цен в сегменте продолжится и дальше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на квартиры на вторичном рынке в апреле 2024 года в среднем по России показали снижение на 0,3%. Исследовав данные по 70 городам РФ, портал «Мир квартир» констатирует: падение цен зафиксировано в 45 городах, рост — в 24. В Перми цена квартиры по вторичном рынке снизилась за месяц на 1,5% до 5,142 млн руб. Средний лот по стране подешевел до 5,9 млн руб.

Больше всего цены упали в Магнитогорске (—3,9%), Кирове (—2,4%), Владикавказе (—2,4%). В Москве квартиры за месяц подешевели на 1,2%, в Санкт-Петербург — на 0,5%.

«Заградительные ставки по ипотеке на «вторичке» сделали свое дело. Старое жилье дешевеет наиболее быстрыми темпами, — говорит генеральный директор федерального портала Павел Луценко. — В целом, тренд на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет понижательный, и к концу года жильё может упасть в цене ещё на 3-5%».





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