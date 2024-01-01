Аренда «однушек» подорожала в Перми на 54% В сегменте двухкомнатных квартир цены также заметно выросли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми долгосрочная аренда однокомнатных квартир по ситуации на конец апреля 2024 года выросла в цене на 54% по сравнению с концом апреля 2023 года и на 13,8% по сравнению с началом текущего года. Средняя ставка аренды составила 24,7 тыс. руб. в месяц. В сегменте двухкомнатных квартир цены выросли до 33,5 тыс. руб. в месяц, то есть на 47% и 14,3% соответственно. Данные публикует «Циан.Аналитика», изучив динамику спроса, ставок и объёма предложения на рынке аренды крупнейших городов России.

В среднем по стране аренда однокомнатных квартир подорожала за год на 28% и на 4,7% с начала года. В сегменте двухкомнатных квартир цены выросли на 24% и 5,3% соответственно.

Аналитики фиксируют, что с начала 2024 года наблюдается рост арендных ставок, превышающий обычные темпы.

«Ставки аренды сейчас находятся на исторических максимумах, — отмечает эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина. — После непродолжительного периода стагнации в конце 2023 года рост вновь возобновился. Потенциал увеличения ставок сохраняется за счет некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек».

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