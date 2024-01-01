Из пермского ТРК «Семья» эвакуировано 500 человек Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В Перми в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) 20 июня в 19.11 сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. О происшествии сообщили в пресс-службе ведомства.

Параллельно из торгово-развлекательного центра началась эвакуация персонала и посетителей. Ещё до прибытия пожарных здание покинули 500 человек.

Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили, что причиной тревоги стало пригорание пищи в одном из кафе. Пострадавших нет. Торгово-развлекательный комплекс возобновил работу.

Ранее в Главном управлении МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре, вспыхнувшем 17 июня на складе перчаток в промзоне Перми. Была угроза распространения огня на соседнее двухэтажное производственное здание. Однако силами МЧС пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м. Причиной ЧП стало короткое замыкание.

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