В промзоне Перми загорелся склад перчаток Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на ул. Промышленной в Перми. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Пермскому краю, сигнал о возгорании поступил 17 июня в 14:14. К месту вызова были направлены 35 огнеборцев на девяти спецмашинах.

«​По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение склада перчаток. Была угроза распространения огня на соседнее двухэтажное производственное здание», — рассказали в ведомстве. Локализовать пожар удалось в 14:53, а ликвидировать открытое горение — в 15:32.

Площадь пожара составила 300 кв. м. В МЧС отметили, что основное производственное помещение не пострадало, так как пламя удалось остановить на кровле. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным выводам, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания.

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