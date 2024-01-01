Родственники убитой глыбой льда женщины в Прикамье отсудили 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Родственники женщины, которая была убита глыбой льда в Пермском крае, получат компенсацию: дочери погибшей суд присудил 3 млн руб., а брату-инвалиду— 2 млн руб., сообщает березниковский телеканал «Своё ТВ».

Напомним, 18 марта 2024 года в Березниках глыба льда упала на 36-летнюю женщину с крыши дома №10 на Советском проспекте. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой. У погибшей осталась 11-летняя дочь и 38-летний брат-инвалид.

В адрес управляющей компании ООО «ЖПЭТ», обслуживающей дом, с которого рухнула ледяная глыба, гражданский иск подала прокуратура. Поскольку пострадавшая была единственным кормильцем семьи, родственники могли рассчитывать на компенсацию. В иске говорилось о 8 млн руб.

На суде директор компании «ЖПЭТ» требовала привлечь к делу подрядчика, который не выполнил свою работу, но суд отказал управляющей компании.

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